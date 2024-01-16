Газизов — о задаче махачкалинского «Динамо» выйти в РПЛ: «Другого пути у нас уже нет»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов — о шансах команды выйти в РПЛ.
— Многих удивило лидерство махачкалинского «Динамо» в Мелбет-Первой лиге по итогам первой части сезона.
— С первого дня моего пребывания в клубе был виден потенциал команды, тренерского штаба. Мы все включились в работу. До прихода Курбана Бекиевича (Бердыева. — Прим. «СЭ») тоже была заложена приличная база.
— Но разве первое место не сенсация?
— Я понимал, что можем оказаться в тройке. А первое место — это хороший бонус. При этом конечно, ничего еще не решено. Сейчас пять команд находятся близко друг к другу, очковый отрыв не велик. Нам надо еще доказать свою состоятельность весной.
— После поражения в первом туре от «Торпедо» Курбан Бердыев заявил, что «Динамо» по силам решить задачу по выходу в РПЛ. Тогда это звучало довольно странно.
— Я был на том матче в Москве, воочию видел игру. Считаю, мы смотрелись очень хорошо, точно могли рассчитывать на большее. Увы, пропустили два мяча, уступили. Кстати, если сравнивать ту встречу с матчем второго круга против автозаводцев перед зимней паузой (0:2), то в первом туре, считаю, мы выглядели получше.
Курбан Бекиевич и Гаджи Муслимович (Гаджиев, президент клуба. — Прим. «СЭ») обладают огромным опытом, прекрасно знают возможности нашей команды. Поэтому Бердыев так и высказался еще в начале сезона.
— Сейчас уже обозначена четкая задача — выйти в РПЛ напрямую, без стыковых игр?
— Ну мы же сейчас находимся на первом месте. Зачем же нам теперь сдавать позиции? Другого пути, как остаться на вершине таблицы до конца сезона, у нас просто нет. Сделаем все от себя зависящее для решения задачи. А там уже как решит Всевышний.
Махачкалинское «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги-2023/24 с 37 очками после 20 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5