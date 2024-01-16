Газизов — о задаче махачкалинского «Динамо» выйти в РПЛ: «Другого пути у нас уже нет»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов — о шансах команды выйти в РПЛ.

— Многих удивило лидерство махачкалинского «Динамо» в Мелбет-Первой лиге по итогам первой части сезона.

— С первого дня моего пребывания в клубе был виден потенциал команды, тренерского штаба. Мы все включились в работу. До прихода Курбана Бекиевича (Бердыева. — Прим. «СЭ») тоже была заложена приличная база.

— Но разве первое место не сенсация?

— Я понимал, что можем оказаться в тройке. А первое место — это хороший бонус. При этом конечно, ничего еще не решено. Сейчас пять команд находятся близко друг к другу, очковый отрыв не велик. Нам надо еще доказать свою состоятельность весной.

— После поражения в первом туре от «Торпедо» Курбан Бердыев заявил, что «Динамо» по силам решить задачу по выходу в РПЛ. Тогда это звучало довольно странно.

— Я был на том матче в Москве, воочию видел игру. Считаю, мы смотрелись очень хорошо, точно могли рассчитывать на большее. Увы, пропустили два мяча, уступили. Кстати, если сравнивать ту встречу с матчем второго круга против автозаводцев перед зимней паузой (0:2), то в первом туре, считаю, мы выглядели получше.

Курбан Бекиевич и Гаджи Муслимович (Гаджиев, президент клуба. — Прим. «СЭ») обладают огромным опытом, прекрасно знают возможности нашей команды. Поэтому Бердыев так и высказался еще в начале сезона.

— Сейчас уже обозначена четкая задача — выйти в РПЛ напрямую, без стыковых игр?

— Ну мы же сейчас находимся на первом месте. Зачем же нам теперь сдавать позиции? Другого пути, как остаться на вершине таблицы до конца сезона, у нас просто нет. Сделаем все от себя зависящее для решения задачи. А там уже как решит Всевышний.

Махачкалинское «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги-2023/24 с 37 очками после 20 туров.