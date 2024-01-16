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Сегодня, 13:23

Дюков — о возможном включении белорусских клубов в российские соревнования: «Очень много вопросов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил «СЭ» на вопрос о возможности участия белорусских футбольных клубов в российских соревнованиях. В октябре 2023 года министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» выступил за включение белорусских команд в российские профессиональные спортивные лиги.

«Пока это просто информация, которую я получил из прессы. Министр со мной это не обсуждал. Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока [эта тема] на очень ранней стадии. Будет больше информации — мы сообщим», — сказал «СЭ» Дюков.

На данный момент белорусские клубы выступают в Континентальной хоккейной лиге (минское «Динамо») и Единой лиге ВТБ («Минск»).

Футбол
РПЛ
Александр Дюков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

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