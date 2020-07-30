Газизов объяснил визит Рахимова в офис «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о встрече с бывшим тренером «Ахмата» Рашидом Рахимовым.

— Мы (с Рахимовым) друзья, очень давно общаемся. Хотели встретиться, я сказал, чтобы подъезжал в офис, здесь легче переговорить. Он будет в «Спартаке»? Да бросьте эти вещи. Любой человек, который зайдет в офис, переходит в «Спартак»? Вы с утра здесь столько народу увидите.

— А если говорить о возможном переходе Урунова?

— Его тоже тут видели? (Смеется.) Нет еще? Давайте подождем. Мне кажется, надо говорить, когда уже все произошло. Если будет что-то хорошее, наши болельщики первыми узнают об этом. (Севастиан Терлецкий)