Федор Смолов и его агент Герман Ткаченко стали учредителями в компании-застройщике

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал владельцем 3 процентов акций ООО «Специализированный застройщик «Прогресс», сообщает «Интерфакс».

По информации источника, 3% акций застройщика также приобрел агент футболиста Герман Ткаченко. В текущем сезоне 31-летний форвард провел 15 матчей за «Локомотив», забив 5 голов.

«Локомотив» одержал четыре победы подряд после возобновления сезона и набрал 40 очков. Московский клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.