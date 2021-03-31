Федор Смолов и его агент Герман Ткаченко стали учредителями в компании-застройщике
15:38
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал владельцем 3 процентов акций ООО «Специализированный застройщик «Прогресс», сообщает «Интерфакс».
По информации источника, 3% акций застройщика также приобрел агент футболиста Герман Ткаченко. В текущем сезоне 31-летний форвард провел 15 матчей за «Локомотив», забив 5 голов.
«Локомотив» одержал четыре победы подряд после возобновления сезона и набрал 40 очков. Московский клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.
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