Газизов: «Надеюсь, что неуважение к «Спартаку» закончилось»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что ощущал неуважение к клубу перед тем, как он заявил, что красно-белые бросают вызов «Зениту»

— Не было страшно? Как вы могли бросить вызов чемпиону, находясь на 11-м месте?

— Я прекрасно понимал уровень «Спартака» и то, что мы можем сделать все вместе. Надеюсь, это задало определенный посыл, и мы на правильном пути.

Еще раз говорю. Нобель, ты хорошо меня знаешь. Я ничего не боюсь.

В спорте без вызова себе и другим ты ничего не добьешься. Не надо бояться. Страх нас сковывает. В моем понимании, к страху не надо относиться как к действу. Надо просто его отбросить от себя.

Мы готовы штурмовать любые вершины. Я верю в «Спартак». Я верю в людей, которые работают и играют в «Спартаке». И которые окружают «Спартак». Самое главное — я верю в его болельщиков.

— Вы сказали, что перед фразой про перчатку видели некое неуважение к «Спартаку».

— Да, я это ощущал.

— Издевательское отношение к «Спартаку».

— Не скажу, что издевательское. Просто было ощущение, что можно было так говорить о «Спартаке». Надеюсь, что это закончилось, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

«Спартак» занимает третье место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 28 очков в 14 матчах. У «Зенита» 30 очков и второе место. Лидирует ЦСКА — 31 очко.