Аршавин заявил, что Пиняеву надо стремиться в топ-лигу Европы

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил игру нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«В прошлом году называли Захаряна. Захарян, наверное, лучший игрок 2003 года рождения. Пиняев сейчас доказывает, что он лучший игрок 2004 года. Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания. Если перейдет в более сильную команду, заиграет по-сумасшедшему. Ну а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу», — приводит слова Аршавина Sport24.

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету семь матчей за московскую команду и один гол.