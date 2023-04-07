Суд отказал экс-директору «Спартака» Газизову в иске из-за зарплаты

Хорошевский суд Москвы отказал бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в удовлетворении иска о невыплате заработной платы в клубе к экс-президенту красно-белых Леониду Федуну, сообщает РЕН ТВ.

Газизов требовал выплатить ему 400 миллионов рублей. Ранее он уже подавал иски к «Спартаку», но дважды суд отказывал в их удовлетворении. В одном из них функционер просил выплатить ему выходное пособие на сумму более чем 88 миллионов рублей.

Газизов был отправлен в отставку с поста генерального директора «Спартака» в декабре 2020 года. После этого он вернулся на аналогичную должность в «Уфу». Федун покинул свой пост на августе 2022 года.