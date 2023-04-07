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Суд отказал экс-директору «Спартака» Газизову в иске из-за зарплаты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Шамиль Газизов.
Фото Валерий Шахов., «СЭ»

Хорошевский суд Москвы отказал бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в удовлетворении иска о невыплате заработной платы в клубе к экс-президенту красно-белых Леониду Федуну, сообщает РЕН ТВ.

Газизов требовал выплатить ему 400 миллионов рублей. Ранее он уже подавал иски к «Спартаку», но дважды суд отказывал в их удовлетворении. В одном из них функционер просил выплатить ему выходное пособие на сумму более чем 88 миллионов рублей.

Газизов был отправлен в отставку с поста генерального директора «Спартака» в декабре 2020 года. После этого он вернулся на аналогичную должность в «Уфу». Федун покинул свой пост на августе 2022 года.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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Зенит

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Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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