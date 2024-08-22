Газизов: «Хочу увидеть того Агаларова, который был лучшим бомбардиром РПЛ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил переход нападающего Гамида Агаларова в дагестанский клуб.

«Мы рады, что Гамид с нами. Здорово, что он выбрал наш клуб. Сейчас ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новым партнерам по команде. Уверен, он принесет пользу «Динамо». Хочу увидеть того самого Агаларова, который становился лучшим бомбардиром РПЛ», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Агаларов провел 4 матча за «Ахмат» и отметился 1 голом. 21 августа 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо».

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Уфы», забив 19 мячей.