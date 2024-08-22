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Газизов: «Хочу увидеть того Агаларова, который был лучшим бомбардиром РПЛ»

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил переход нападающего Гамида Агаларова в дагестанский клуб.

«Мы рады, что Гамид с нами. Здорово, что он выбрал наш клуб. Сейчас ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новым партнерам по команде. Уверен, он принесет пользу «Динамо». Хочу увидеть того самого Агаларова, который становился лучшим бомбардиром РПЛ», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Агаларов провел 4 матча за «Ахмат» и отметился 1 голом. 21 августа 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо».

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Уфы», забив 19 мячей.

Источник: РБ Спорт
Гамид Агаларов
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
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 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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