Газинский отметил качество игры тульского "Арсенала" весной

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" ждет непростой игры с туляками, сообщает официальный Твиттер "быков". Встреча пройдет сегодня, 19 мая, начало – в 16.30 (мск).

– В весеннем отрезке "Арсенал" показывает очень хороший футбол, недаром же он обыграл на своем поле всех лидеров РПЛ. Нам предстоит непростой матч. Впрочем, на финише сезона проходных матчей не бывает в принципе, – цитирует Газинского пресс-служба "Краснодара".

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