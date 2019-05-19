Газинский отметил качество игры тульского "Арсенала" весной

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" ждет непростой игры с туляками, сообщает официальный Твиттер "быков". Встреча пройдет сегодня, 19 мая, начало – в 16.30 (мск).
– В весеннем отрезке "Арсенал" показывает очень хороший футбол, недаром же он обыграл на своем поле всех лидеров РПЛ. Нам предстоит непростой матч. Впрочем, на финише сезона проходных матчей не бывает в принципе, – цитирует Газинского пресс-служба "Краснодара".
🔥#MatchDay🔥– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 мая 2019 г.
У нас осталось два финала, и первый из них сегодня в Туле 👊
⚽ #АрсеналКраснодар
🏆 29 тур @rfpl
📍 Тула
🏟️ "Арсенал"
🗓️ 19 мая
🕟 16:30
📺 @matchpremier и #амфитеатр @ParkKrasnodar#ВпередБыки pic.twitter.com/hdKV9ZoDgy
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