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Сегодня, 20:22

Гайич: «Я уже хорошо общаюсь на русском. Матерные слова запомнились в первую очередь»

Алина Савинова
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Сербский полузащитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

— Как твой русский?

— Я уже хорошо общаюсь. Брат, зачем ты начал спрашивать по-английски? Я уже знаю любые слова на русском, — приводит Sport24 слова футболиста.

— Даже матерные?

— Конечно, они мне запомнились в первую очередь. Какие конкретно, не скажу, ха-ха!

Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 13 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-583608-serb-gayich-iz-tsska-ya-uzhe-khorosho-obshchayus-na-russkom-maternyye-slova-zapomnilis-v-pervuyu-ochered
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

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