Гайич: «Все получится и все будет хорошо. Просто нужно немного времени ЦСКА»

Защитник ЦСКА Милан Гайич считает, что красно-синим нужно время, чтобы сыграться.

«Сложная была игра с «Сочи» — мы пропустили гол из-за своей ошибки. Потом, как и в прошлом матче чемпионата против «Крыльев» (2:2), забрали мяч, стали создавать моменты у чужих ворот, но только один гол забили. И только в серии пенальти победили. Почему в последний месяц не можем выиграть в основное время? Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию моментов, тогда и очков будет гораздо больше. Надеюсь, нам помогут наши новички — Виктор Давила и Келвен. Они хорошие футболисты, но им нужно время, чтобы адаптироваться к нашей команде. Думаю, все получится и все будет хорошо. Просто нужно немного времени ЦСКА. Надеюсь, уже в ближайшем матче с «Ростовом» порадуем болельщиков победой», — цитируют «Известия» Гайича.

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 24 сентября. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.