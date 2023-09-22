Маслов: «У многих команд бывают плохие серии, но на дерби они выходят с двойной мотивацией»

Защитник «Спартака» Павел Маслов уверен, что его команда подойдет к дерби против «Динамо» с максимальным настроем.

«Как и всегда к любому сопернику, мы подойдем к дерби с «Динамо» с полной решимостью и ответственностью. Дерби есть дерби — будем настроены максимально. Изменилось ли «Динамо» при Личке? Смотря со стороны, думаю, что да. А как это смотрится, когда находишься на поле в матче с ними, не знаю. В любом случае от этого не зависит ход такого дерби. В подобных противостояниях всегда есть доля случая. Важно понимать, что как бы ни выступала команда, на «Спартак», на дерби она настраивается по-особенному. Как и мы на нее. Независимо от текущего состояния соперников. У многих команд бывают плохие серии, но на дерби они выходят с двойной мотивацией», — цитируют «Известия» Маслова.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 23 сентября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.