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Сегодня, 08:10

Ивич рассказал о предложениях по игрокам «Краснодара» от зарубежных клубов

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Владимир Ивич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в интервью «СЭ» рассказал о предложениях из-за рубежа по футболистам своей команды, которые клуб получал в летнее трансфеное окно. В итоге «быки» сохранили состав, не продав никого из лидеров команды.

— Я слышал, что они [предложения по игрокам] приходили. Но в «Краснодаре» подобные решения принимает руководство. У нас качественные футболисты, которые могут играть за границей, и по ним поступают предложения. Не знаю, что произойдет в январе, но до конца года мы сохранили всех ребят, — сказал Ивич.

Сербский специалист отметил важность появления интереса к игрокам его команды со стороны клубов из Европы, поскольку это означает, что тренерский штаб работает в верном направлении, развивая футболистов.

— Для меня как для тренера очень приятно слышать, что, к примеру, у «Аякса» есть интерес к Сперцяну, или что многие клубы проявляли интерес к Кордобе, а Черникова хотят сильные клубы Италии... А еще Кривцов, Волков, Сафонов... — добавил специалист.

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января 2023 года во время зимней паузы в РПЛ. Под руководством 46-летнего специалиста команда финишировала на шестом месте в РПЛ-2022/23, а также дошла до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла ЦСКА. После восьми туров РПЛ-2023/24 «быки» идут первыми, на одно очко опережая действующего чемпиона «Зенит».

Владимир Ивич. «Нельзя играть только в атаку — это плохо даже для «Ман Сити». Ивич — о философии «Краснодара» и Галицком

ФК Краснодар
Владимир Ивич
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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