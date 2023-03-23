Гайич назвал игру против 2DROTS хорошей тренировкой

Защитник ЦСКА Милан Гайич в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеской игры против медиафутбольной команды 2DROTS.

— Скоро вам предстоит матч с командой 2DROTS из медиафутбола. Что вы думаете об этом?

— Это важно для клуба. Надеюсь, это будет отличный товарищеский матч и хорошая тренировка для нас.

Матч пройдет в 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — 16.00 по московскому времени.