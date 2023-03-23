Тарханов: «Горлов — хороший тренер, но в РПЛ времени на раскачку не дадут»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном увольнении Артема Горлова с поста главного тренера «Пари НН».

«Горлов — молодой, хороший тренер, но, видимо, не хватило где-то опыта. В РПЛ сложно работать, времени тебе много на раскачку не дадут. В «Енисее» он здорово работал. Посмотрим, сможет ли «Нижний» остаться в РПЛ. По потенциалу они должны оставаться, но борьба будет до последнего», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Ранее сообщалось, что решение об увольнении Горлова может быть принято в ближайшее время.

Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством клуб потерпел 3 поражения в 3 матчах РПЛ. «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 20 встречах.