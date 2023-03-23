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Тарханов: «Горлов — хороший тренер, но в РПЛ времени на раскачку не дадут»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном увольнении Артема Горлова с поста главного тренера «Пари НН».

«Горлов — молодой, хороший тренер, но, видимо, не хватило где-то опыта. В РПЛ сложно работать, времени тебе много на раскачку не дадут. В «Енисее» он здорово работал. Посмотрим, сможет ли «Нижний» остаться в РПЛ. По потенциалу они должны оставаться, но борьба будет до последнего», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Ранее сообщалось, что решение об увольнении Горлова может быть принято в ближайшее время.

Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством клуб потерпел 3 поражения в 3 матчах РПЛ. «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 20 встречах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-gorlov-horoshij-trener-no-v-rpl-ne-dayut-vremeni-na-raskachku/
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Тарханов
Артем Горлов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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