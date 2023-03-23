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Сегодня, 15:14

Селюк критично высказался о Карпине и о его тренерском штабе в сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский агент Дмитрий Селюк критично высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине и о его тренерском штабе.

«Категорически нельзя совмещать должности в сборной и клубе. Потому что, эти вызовы в национальную команду определенных людей, из определенных команд. А потом происходят метаморфозы и футбольный клуб «Ростов» вдруг оказывается на втором месте. С 13 пенальти. Кафанов говорит по поводу Лантратова. Якобы не знали, что он перейдет в «Локомотив» и будет играть. Ну это дурость тренера по вратарям. Он и в «Химках» играл хорошо. Получается как? Из одних клубов можно приглашать, а из других нет? Мы говорим про вратаря Лантратова, а не про то, в каком клубе он играл. Если Кафанов не разбирается в качестве игры, а приглашает только тех, кто играет в больших клубах, то на хрен нужен Кафанов?! Получается, сборная отдана на откуп «Ростову». «11 друзей Оушена» — это про сборную России. Я уверен, что Карпин четко идет в «Спартак». В «Ростове» бывает зарплату задержали, еще что-то, а «Спартак» взять в свои руки, и будет готово!» — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10745144-selyuk-sbornaya-rossii-otdana-na-otkup-rostovu.html
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Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Дмитрий Селюк
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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