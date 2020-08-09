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Гайч назвал самый важный трофей в истории ЦСКА

10:35
Адольфо Гайч. Фото Reuters
Адольфо Гайч. Фото Reuters
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Новичок ЦСКА аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал, какой трофей он считает самым важным в истории клуба.

«Самый важный трофей в истории клуба — Кубок УЕФА, который команда завоевала в 2005-м году, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Благодаря этому я сейчас могу видеть эту прекрасную башню, которая украшает стадион. Я знаю, что она построена в честь той победы. В новейшей истории ЦСКА завоевал и много других трофеев, выигрывал чемпионаты, кубки. Я очень проникся традициями клуба».

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=qKyJitfgUIo

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