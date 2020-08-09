Гайч назвал самый важный трофей в истории ЦСКА

Новичок ЦСКА аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал, какой трофей он считает самым важным в истории клуба.

«Самый важный трофей в истории клуба — Кубок УЕФА, который команда завоевала в 2005-м году, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Благодаря этому я сейчас могу видеть эту прекрасную башню, которая украшает стадион. Я знаю, что она построена в честь той победы. В новейшей истории ЦСКА завоевал и много других трофеев, выигрывал чемпионаты, кубки. Я очень проникся традициями клуба».

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».