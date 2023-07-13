Гасилин высказался о силе Медиалиги

Футболист «Амкала» Алексей Гасилин высказался о силе Медиалиги и отметил, что футболистам оттуда стоит пробовать свои силы в профессиональных лигах.

«Премьер-лига по популярности точно выше, но Медиалига уже чуть популярнее Первой лиги. Профессиональные лиги уходят в небытие? Нет, кончено. Это профессиональный футбол. Многие из медиафутбола должны стремиться попасть в профессиональные лиги, а не гнуть пальцы и говорить: «Подавайте нам сразу премьер-лигу!» Если вы хотите играть в профессиональный футбол, начните со Второй или Первой лиги. Профессиональный и медиа футбол не надо грести под одну гребенку», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

«Амкал» занял третье место в Медиалиге и получил право выступить в Кубке России в сезоне-2023/24. Также в турнире примут участие финалисты Медиалиги — 2DROTS и «Родина Медиа».