Гасилин высказался о силе Медиалиги
Футболист «Амкала» Алексей Гасилин высказался о силе Медиалиги и отметил, что футболистам оттуда стоит пробовать свои силы в профессиональных лигах.
«Премьер-лига по популярности точно выше, но Медиалига уже чуть популярнее Первой лиги. Профессиональные лиги уходят в небытие? Нет, кончено. Это профессиональный футбол. Многие из медиафутбола должны стремиться попасть в профессиональные лиги, а не гнуть пальцы и говорить: «Подавайте нам сразу премьер-лигу!» Если вы хотите играть в профессиональный футбол, начните со Второй или Первой лиги. Профессиональный и медиа футбол не надо грести под одну гребенку», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».
«Амкал» занял третье место в Медиалиге и получил право выступить в Кубке России в сезоне-2023/24. Также в турнире примут участие финалисты Медиалиги — 2DROTS и «Родина Медиа».
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5
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6
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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