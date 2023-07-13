Петржела: «Не думаю, что «Зенит» должен продавать Малкома»
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе саудовского «Аль-Хиляля» к нападающему «Зенита» Малкому.
«У арабов так много денег, что они могут купить любого игрока, который их заинтересует. Однако каждый отдельный футболист сам решает, хочет ли он там играть. Я не думаю, что «Зенит» должен продавать Малкома», — сказал Петржела «СЭ».
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.
Контракт 26-летнего бразильца с клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
В феврале 2023 года Малком получил российский паспорт.
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|Зенит
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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