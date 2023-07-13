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Сегодня, 18:24

Петржела: «Не думаю, что «Зенит» должен продавать Малкома»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе саудовского «Аль-Хиляля» к нападающему «Зенита» Малкому.

«У арабов так много денег, что они могут купить любого игрока, который их заинтересует. Однако каждый отдельный футболист сам решает, хочет ли он там играть. Я не думаю, что «Зенит» должен продавать Малкома», — сказал Петржела «СЭ».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Контракт 26-летнего бразильца с клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В феврале 2023 года Малком получил российский паспорт.

Властимил Петржела
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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