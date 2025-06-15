Агаларов: «Отец говорил: «Ты сейчас не должен экономить на себе»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о деньгах.

— Факт, который зацепил. Ты рассказывал, что всю зарплату отдаешь отцу. До сих пор так?

— Скажем так: сейчас советуюсь с ним, как распоряжаться деньгами. Да и о том, сколько я зарабатываю, он знает. Например, сам ищет, куда мне вложиться.

— Еще бы! Он же спортивный директор клуба, где ты играешь.

— Ну да. Так что контроль над этим он имеет.

— А тебе самому контроль нужен?

— Если честно, никогда не было такого, что я как-то глупо тратил деньги. Помню как-то отец мне даже говорил: «Ты сейчас не должен экономить на себе». Но считаю, что все это должно быть постепенно. А не так, что я пришел в магазин, кинул деньги и сказал: «Дайте мне все это».