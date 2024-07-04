«Пари НН» подписал Лапинского из «Зенита»
Форвард «Зенита-2» Станислав Лапинский подписал контракт с «Пари НН», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на три года.
В текущем сезоне Лапинский провел 10 матчей во втором дивизионе, в котором забил 3 гола и сделал результативную передачу.
Источник: https://fcnn.ru/news/31728
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