«Пари НН» подписал Лапинского из «Зенита»

Форвард «Зенита-2» Станислав Лапинский подписал контракт с «Пари НН», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на три года.

В текущем сезоне Лапинский провел 10 матчей во втором дивизионе, в котором забил 3 гола и сделал результативную передачу.