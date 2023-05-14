Галактионов объяснил ничью с «Крыльями»: «Не хватало остроты»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил ничью с «Крыльями Советов» (1:1) и прокомментировал игру Максима Глушенкова в матче 27-го тура РПЛ.

— Мы учитывали, что будет двойная мотивация у Максима. Когда мы планируем определенные вещи, мы хотим, чтобы быстрый Игнатьев дал скорости, заставил набегаться. А более свежие Изидор и Глушенков вышли и усилили игру. Так и произошло. Мы пропустили необязательный гол. В первом тайме не хватало остроты.

«Локомотив» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей. «Крылья Советов» находится на 12-й строчке с 26 очками.