Галактионов заявил, что ему не предлагали продлить контракт с молодежной сборной России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, удивлен ли хет-триком форварда команды Артемы Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России против «Ростова» (3:1).

— Нет. Он поэтому и в команде. Понимали, что его игровое состояние позволяет это делать, а игровые связи налаживаются.

— Нет известий по вашему будущему в молодежной сборной. Что происходит?

— Комментарии даст РФС.

— То есть у вас контракта сейчас нет, никто не предлагал?

— Нет.

На данный момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.