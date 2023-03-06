Алдонин: «ЦСКА по-прежнему является претендентом на призовые места в РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о поражении армейцев от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ.

«На мой взгляд, никакой трагедии не произошло. Я считаю, что сейчас некорректно говорить о каких-то проблемах. Потому что осень и весну разделяют сборы. ЦСКА по-прежнему является претендентом на призовые места в РПЛ», — цитирует Алдонина RT.