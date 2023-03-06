Полузащитник «Урала» Сунгатулин: «Гончаренко знает, как общаться с командой, когда нужно использовать давление»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал о впечатлениях от работы под руководством главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Если описать его тремя словами: требовательность, психология и характер. Виктор Михайлович знает, как общаться с командой, когда нужно использовать давление, а когда лучше расслабленно общаться с ребятами. Много беседует лично с игроками. Надеюсь, главный тренер доведет нас как можно выше в РПЛ. Топ-5? Почему бы и нет! Все зависит от нас, а мы, прежде всего, будем стараться», — приводит Sport24 слова Сунгатулина.

«Урал» идет на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Екатеринбургская команда набрала 22 очка за 18 туров.