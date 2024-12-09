Галактионов — о ничьей с «Краснодаром»: «У обеих команд накопилась усталость, вылезали определенные болячки»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

— Игру нужно разделить на несколько моментов, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба. — Это завершающий матч календарного года. И у одной, и у другой команды накопилась усталость, вылезали определенные болячки. Игра была, на наш взгляд, сверхосторожной в первом тайме. На каждый момент или выпад соперника мы отвечали своим. У нас были хорошие контратаки, выбегания, и голевые моменты, когда Баринов бил головой в ближний угол, Агкацев выручил, и момент Самошникова, когда бил в ближний угол. Безусловно, и у «Краснодара» были хорошие голевые моменты. Сверхэмоциональная игра, которая сопровождалась большим количеством единоборств, стыков и большой плотностью. Хотелось бы, конечно, побольше качества игры и футбола, особенно когда мы на мяче. Были достаточно неплохие отрезки. Наша задача с нашими молодыми ребятами еще больше улучшать ту игровую уверенность, потому что перепады у нас в играх присутствуют.

— Впереди почти три месяца зимней паузы. В каком моральном, эмоциональном состоянии вы уходите на этот перерыв? Как оцениваете положение «Локомотива»?

— Понятно, что мы очень долгое время были наверху, в онлайн-таблице тройки призёров. Я неоднократно говорил и повторюсь, что в таблице очень большая плотность, одна игра всё может изменить. Будучи наверху, в следующем матча ты можешь оказаться ниже. Мы для себя четко определили, что команда развивается, растет. За этот отрезок времени мы достаточно серьезно прибавили и сделали определенный шаг в своем развитии — по качеству игры, по внутренней дисциплине, по организации. Победа не должна возвышать нас в какую-то эйфорию. Поражение или серия неудач не должна нас выбивать из колеи или шарахать. Это процесс.

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). «Локо» с 35 очками занимает пятую строчку.