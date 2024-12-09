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Сегодня, 00:25

Галактионов — о ничьей с «Краснодаром»: «У обеих команд накопилась усталость, вылезали определенные болячки»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

— Игру нужно разделить на несколько моментов, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба. — Это завершающий матч календарного года. И у одной, и у другой команды накопилась усталость, вылезали определенные болячки. Игра была, на наш взгляд, сверхосторожной в первом тайме. На каждый момент или выпад соперника мы отвечали своим. У нас были хорошие контратаки, выбегания, и голевые моменты, когда Баринов бил головой в ближний угол, Агкацев выручил, и момент Самошникова, когда бил в ближний угол. Безусловно, и у «Краснодара» были хорошие голевые моменты. Сверхэмоциональная игра, которая сопровождалась большим количеством единоборств, стыков и большой плотностью. Хотелось бы, конечно, побольше качества игры и футбола, особенно когда мы на мяче. Были достаточно неплохие отрезки. Наша задача с нашими молодыми ребятами еще больше улучшать ту игровую уверенность, потому что перепады у нас в играх присутствуют.

— Впереди почти три месяца зимней паузы. В каком моральном, эмоциональном состоянии вы уходите на этот перерыв? Как оцениваете положение «Локомотива»?

— Понятно, что мы очень долгое время были наверху, в онлайн-таблице тройки призёров. Я неоднократно говорил и повторюсь, что в таблице очень большая плотность, одна игра всё может изменить. Будучи наверху, в следующем матча ты можешь оказаться ниже. Мы для себя четко определили, что команда развивается, растет. За этот отрезок времени мы достаточно серьезно прибавили и сделали определенный шаг в своем развитии — по качеству игры, по внутренней дисциплине, по организации. Победа не должна возвышать нас в какую-то эйфорию. Поражение или серия неудач не должна нас выбивать из колеи или шарахать. Это процесс.

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). «Локо» с 35 очками занимает пятую строчку.

Источник: ФК Локомотив
Михаил Галактионов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Рубин
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Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
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Краснодар – Локомотив
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