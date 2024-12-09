Галактионов — о выборе Митрюшкина голкипером на матч с «Краснодаром»: «Конкуренцию никто не отменял»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему выбрал Антона Митрюшкина голкипером команды на матч 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» вместо Ильи Лантратова.

«Мы видели, что есть определённый неудачный отрезок у Ильи Лантратова. В прошлом матче мы его поддержали и дали шанс, но команда неудачно сыграла, хотя понятно, что не его вина. Приняли решение, что будет играть другой вратарь — это что касается Митрюшкина. Он тоже заслужил, в хороших кондициях находится. Конкуренцию никто не отменял», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива»

Встреча с «Краснодаром» стала первой игрой Митрюшкина в текущем сезоне чемпионата России. 28-летний голкипер провел матч «на ноль».

Вратарь также выступил в 8 встречах нынешнего розыгрыша FONBET Кубка России, пропустил 8 голов и провел одну чистую игру.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» с 35 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.