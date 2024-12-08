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8 декабря, 23:59

Чернов — о победной серии «Спартака»: «Одержали пару побед, потом пошла уверенность»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победную серию команды перед зимней паузой в РПЛ.

«С чем связана победная серия Спартака? Одержали пару побед, потом пошла какая-то уверенность. Все игры, которые мы играли, мы провели с большим запасом. Ещё и половину не забили того, чего могли», — цитирует Чернова Metaratings.

7 декабря «Спартак» дома разгромил «Пари НН» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Победа стала для красно-белых шестой подряд в чемпионате России.

Команда Деяна Станковича с 37 очками ушла на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице. «Спартак» на два очка отстает от «Краснодара» и «Зенита».

Источник: Metaratings
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
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Зенит

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Зенит

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Оренбург

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