Тошич об эмоциях Станковича: «Он очень переживает, когда у «Спартака» не получается победить»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос об эмоциональности главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Он переживает, очень тяжело, когда у команды не получается победить, несмотря на то что она создает много моментов. Поэтому, к сожалению, появляются такие эмоции. Я с ним очень много играл за сборную, он всегда очень профессионально относился к делу — всегда хотел побеждать. Но если он ощущает несправедливость, то не может контролировать эмоции. Надо ли их контролировать? Конечно, но вы знаете, что это нелегко», — цитирует Тошича ТАСС.

После 29 туров «Спартак» с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Также красно-белые вылетели из FONBET Кубка России, уступив «Ростову» (1:2) в финале пути регионов турнира.