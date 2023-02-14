Гафин рассказал, что много клубов интересуются Захаряном

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе со стороны европейских клубов к Арсену Захаряну.

«Был ли хоть один официальный оффер в «Динамо» по покупке Арсена от других клубов? Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес. Сопоставимы эти клубы с «Челси»? Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Что неудивительно, ведь Арсен находится на радарах множества скаутских служб», — приводит слова Гафина Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 миллионов евро.