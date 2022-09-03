Гафин оценил дебют Маричаля за «Динамо» в матче против «Урала»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал комментарий по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Урала» (2:1).

— По Норманну. Следите за нашим сайтом, официальными источниками, там будет достоверная информация.

Очень тяжелая победа. Матчи с «Уралом» складываются непросто. Результат победный на данном этапе очень важен.

— Маричаль в основе — риск оправдался?

— Несмотря на то, что у него было всего несколько тренировок, он сыграл достаточно хорошо, выиграл почти все единоборства. Надеемся, он вольется в команду и будет прогрессировать.

Пара защитников Маричаль — Фернандес? У нас, как и у любого другого клуба задача создавать конкурентную среду. Будем работать.

— Эли Даса?

— Тоже прочитаете в наших соцсетях.

— Опровергать не будете?

— Нет.