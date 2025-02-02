Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

В «Динамо» сообщили, что проведут как минимум один трансфер на вход

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о трансферной кампании клуба.

«Я думаю, что как минимум один трансфер [на вход] мы увидим», — сказал Гафин.

После 18 туров «Динамо» занимает четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ с 32 очками. Отставание от лидера чемпионата — «Краснодара» — составляет четыре очка.

ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов
Промес сделал заявление на русском языке. Что происходит в «Спартаке» на сборах в Абу-Даби
Минобороны РФ сообщило о нанесении ВСУ ракетного удара по интернату в Судже
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Гафин допустил, что Бителло может покинуть «Динамо» зимой
«Спартак» предлагает 22 миллиона евро за форварда АЕКа Гарсию
В «Ахмате» заявили, что продлят контракт с Садулаевым
Чемпион лиги пощечин Камоцкий: «В «Спартаке» ни Джикии, ни Селихова — нездоровая история»
Боссы «Спартака» посмотрели игру Промеса. Квинси забил, показал ромб и сказал, что хочет обратно
Прокопец — о переходе Изидора в «Сандерленд»: «Никаких законодательных запретов у англичан с оплатой в Россию не существует»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Ахмате» заявили, что продлят контракт с Садулаевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости