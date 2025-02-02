В «Динамо» сообщили, что проведут как минимум один трансфер на вход

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о трансферной кампании клуба.

«Я думаю, что как минимум один трансфер [на вход] мы увидим», — сказал Гафин.

После 18 туров «Динамо» занимает четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ с 32 очками. Отставание от лидера чемпионата — «Краснодара» — составляет четыре очка.