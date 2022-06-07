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Гаджиев сомневается, что Бакаев сможет усилить «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о возможном переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Ему будет изначально сложно усилить «Зенит», потому что на его позиции играет бразильская группа, которая, думаю, в России сильнее всех. Как футболист он соответствует уровню Премьер-Лиги и нашей национальной сборной. Конечно, это нормальное приобретение, но спорное с точки зрения усиления. В середине поля у «Зенита» играют очень сильные ребята по меркам российского чемпионата.
Сможет ли Бакаев повторить успех Дзюбы и стать звездой «Зенита»? Думаю, что резерв у него есть значительный. Не думаю, что он играет на 100 процентов своих возможностей. Когда я говорил, что ему будет трудно выдержать конкуренцию с бразильцами, то имел в виду именно сегодняшний день. Никто не знает, как будет завтра. Он может стать сильнее. Резерв у него есть, но все будет зависеть от него самого и, конечно, от предоставляемого времени, доверия тренера», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhiev-vyirazil-somnenie-chto-bakaev-smozhet-usilit-zenit
Зелимхан Бакаев
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Гаджи Гаджиев
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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