Гаджиев сомневается, что Бакаев сможет усилить «Зенит»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о возможном переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Ему будет изначально сложно усилить «Зенит», потому что на его позиции играет бразильская группа, которая, думаю, в России сильнее всех. Как футболист он соответствует уровню Премьер-Лиги и нашей национальной сборной. Конечно, это нормальное приобретение, но спорное с точки зрения усиления. В середине поля у «Зенита» играют очень сильные ребята по меркам российского чемпионата.

Сможет ли Бакаев повторить успех Дзюбы и стать звездой «Зенита»? Думаю, что резерв у него есть значительный. Не думаю, что он играет на 100 процентов своих возможностей. Когда я говорил, что ему будет трудно выдержать конкуренцию с бразильцами, то имел в виду именно сегодняшний день. Никто не знает, как будет завтра. Он может стать сильнее. Резерв у него есть, но все будет зависеть от него самого и, конечно, от предоставляемого времени, доверия тренера», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».