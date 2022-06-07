Газзаев заявил, что место проведения Суперкубка России нужно определить жребием

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что место проведения Суперкубка России нужно определить жребием.

«Вообще топовые матчи всегда проводились на центральном стадионе столицы. Таким стадионом являются «Лужники». Там нужно проводить финал Кубка России. Думаю, на нейтральном поле неинтересно будет, зрителей будет меньше.

Сейчас нужно найти золотую середину: жребий бросить, выбирая между «Лужниками» и стадионом в Питере. Двух вариантов достаточно будет. Так будет правильно и не обидно никому», — приводит слова Газзаев «Спорт День за Днем».

Ранее «Спартак» предложил РФС провести матч за Суперкубок в Москве, на стадионе «Лужники». Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов провести матч в Санкт-Петербурге.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.