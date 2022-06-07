Артем Ребров назвал самый запоминающийся матч в карьере

Артем Ребров рассказал о самых запоминающихся моментах в карьере за «Спартак»

Бывший основной голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о самых запоминающихся моментах в карьере в составе красно-белых.

— Самый запоминающийся матч? С «Ливерпулем» домашний, безумная игра. С «Зенитом», когда от Халка пенальти было. С «Тереком» тоже все безумно вспоминается.

Самая запоминающаяся речь? Вы видели речь Промеса перед финалом Кубка. Во времена Глушакова тоже было такое, тот же Джикия хорошо говорит. В разные времена разные люди брали на себя эту обязанность, — заявил Ребров.

В этом сезоне «Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.