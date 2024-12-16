Гаджиев: «Погба и Алли в Махачкале? Звездами трудно управлять. Вспомните «Анжи»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» высказался о перспективе приглашения свободных агентов Поля Погба и Деле Алли в клуб.

«Это, безусловно, дало бы эффект — но это стоит денег. Этим процессом еще нужно управлять. Если вспомнить прошлое дагестанского футбола, когда приглашались звезды — тогда у «Анжи» денег было больше. Но справиться с этим процессом не удалось, и наступил плохой период. Надо, чтобы клуб был в состоянии им платить. Они не будут играть за деньги, которые мы сейчас платим нашим футболистам. Они привыкли работать за другую оплату», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что московское «Торпедо» может подписать Поля Погба. О таком желании еще заявляли и в медиафутбольном клубе «Броук Бойз».

Также СМИ сообщали, что Алли может стать игроком российского медиафутбольного клуба «Титан». Президент медиалиги Николай Осипов подтвердил «СЭ», что клуб вел переговоры с полузащитником.

Дарик Агаларов