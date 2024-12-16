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Сегодня, 18:30

Гаджиев: «Погба и Алли в Махачкале? Звездами трудно управлять. Вспомните «Анжи»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» высказался о перспективе приглашения свободных агентов Поля Погба и Деле Алли в клуб.

«Это, безусловно, дало бы эффект — но это стоит денег. Этим процессом еще нужно управлять. Если вспомнить прошлое дагестанского футбола, когда приглашались звезды — тогда у «Анжи» денег было больше. Но справиться с этим процессом не удалось, и наступил плохой период. Надо, чтобы клуб был в состоянии им платить. Они не будут играть за деньги, которые мы сейчас платим нашим футболистам. Они привыкли работать за другую оплату», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что московское «Торпедо» может подписать Поля Погба. О таком желании еще заявляли и в медиафутбольном клубе «Броук Бойз».

Также СМИ сообщали, что Алли может стать игроком российского медиафутбольного клуба «Титан». Президент медиалиги Николай Осипов подтвердил «СЭ», что клуб вел переговоры с полузащитником.

Дарик Агаларов

Деле Алли
Поль Погба
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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Ахмат – Рубин
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Динамо Мх – Локомотив
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

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Рубин

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П
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Бителло

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 8
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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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