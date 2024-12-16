Камоцци заявил, что Угальде важен для достижения целей «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, рассказал о возможной продаже нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— В СМИ появилась информация, что испанские клубы заинтересованы в трансфере Угальде. Следует ли «Спартаку» продать нападающего, пока он находится на пике формы?

— Считаю, что Угальде важен для достижения целей «Спартака». Если бы я был в клубе, то подумал бы о его продаже летом. Не нужно спешить, — заявил Камоцци «ВсеПроСпорт».

Угальде пополнил состав «Спартака» в январе 2024 года за 13 миллионов евро. Предыдущим его клубом был «Твенте». Контракт футболиста со «Спартаком» действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость костариканца в 15 миллионов евро.