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Камоцци заявил, что Угальде важен для достижения целей «Спартака»

Камила Абдурахманова
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Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, рассказал о возможной продаже нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— В СМИ появилась информация, что испанские клубы заинтересованы в трансфере Угальде. Следует ли «Спартаку» продать нападающего, пока он находится на пике формы?

— Считаю, что Угальде важен для достижения целей «Спартака». Если бы я был в клубе, то подумал бы о его продаже летом. Не нужно спешить, — заявил Камоцци «ВсеПроСпорт».

Угальде пополнил состав «Спартака» в январе 2024 года за 13 миллионов евро. Предыдущим его клубом был «Твенте». Контракт футболиста со «Спартаком» действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость костариканца в 15 миллионов евро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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Зенит

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