Бояринцев назвал лучшую связку РПЛ

Главный тренер «Ротора» назвал лучшую связку РПЛ.

«Угальде и Барко — лучшая связка РПЛ. Один забивает, другой отдает. Хотелось бы назвать Пиняева и Батракова, но они концовку провалили и растворились. А вот спартаковская атака последние месяцы проводит очень ярко. «Зенит» лихорадит почти весь сезон, а вот спартаковцы впереди стабильны.

Начало, может, смазали, притирались к новому тренеру. Сейчас у них настоящая спартаковская стилистика в комбинациях. Команда с шестого места запрыгнула в лидеры чемпионата и весной может побороться за что-то серьезное», — сказал Бояринцев корреспонденту Legalbet.ru.

Форвард Манфред Угальде отличился 15 раз за 18 матчей в РПЛ. Полузащитник Эсекьель Барко забил восемь голов и отдал шесть результативных передач за такое же количество игр.

«Спартак» с 37 очками занимает третье место в чемпионате России, уступая «Краснодару» и «Зениту», которые находятся на первом и втором местах соответственно, всего два очка.