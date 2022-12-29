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Сегодня, 14:47

Гаджиев назвал Малкома и Промеса лучшими игроками РПЛ в 2022 году

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком 2022 года. Он выделил форварда «Зенита» Малкома и хавбека «Спартака» Квинси Промеса.

«Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это «Зенит» или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими. Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из «Спартака», то Промес», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

Он назвал Промеса лидером «Спартака», способным мотивировать комаду.

Промес выиграл в голосовании «СЭ» за звание лучшего футболиста РПЛ в 2022 году. В этом сезоне 30-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-nazval-malkoma-i-promesa-luchshimi-futbolistami-rpl-v-2022-godu-217020/
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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3.03 00:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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