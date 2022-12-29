Первый тренер Дзюбы: «Артем до сих пор заряжен. Еще поиграет в футбол на высоком уровне»

Первый тренер нападающего Артема Дзюбы Александр Шупляков высказался о будущем форварда.

«На турнире выпускников академии «Спартака» мне удалось пообщаться с Артемом Дзюбой, — цитирует Sport24 Шуплякова. — Ситуация такова: ни мне, ни кому-то еще не стоит волноваться о его будущем. Артем сказал, что вокруг него сейчас ходит множество слухов, но конкретного предложения он до сих пор не получил. Лишь добавил с улыбкой: «Все идет по плану. Дождемся января». Видно, что у нашего российского бомбардира до сих пор горят глаза. Артем до сих пор заряжен. На товарищеском турнире он был в отличной физической форме. Верю, что Дзюба скоро найдет себе команду. Еще поиграет в футбол на высоком профессиональном уровне».

34-летний Дзюба является свободным агентом. Последней командой футболиста был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах. В ноябре нападающий и клуб расторгли контракт.