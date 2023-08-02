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Судейство

Сегодня, 19:50

Гаджиев: «В России слишком оберегают судей. Если Семак никак не оскорбил арбитра, он прав»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что судей в РПЛ слишком оберегают.

«Судей слишком оберегают. Критиковать можно всех: тренеров, игроков. А вот судью нельзя критиковать. Если Семак никак не оскорбил судью, то он, безусловно, прав в этой ситуации. Что такого в том, что он просто спросил про какой-то спорный эпизод? Он имел на это полное право», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Ранее КДК РФС принял решение не отменять красную карточку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, полученную в матче с «Ростовом» (1:1). Из-за удаления Семак не сможет присутствовать на скамейке команды в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 против «Динамо». Игра состоится 6 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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