Гацкан поделился ожиданиями от перехода в "Крылья Советов"

Новичок "Крыльев Советов" Александр Гацкан поделился первыми впечатлениями от перехода в самарский клуб.

- Самое главное - добиваться положительного результата и приносить пользу команде, - рассказал в интервью клубной пресс-службе футболист. - С Миодрагом Божовичем мы работали 2,5 года в "Ростове", выигрывали вместе Кубок страны, хорошо общались и понимали друг друга.

С чем ассоциируется клуб? Хороший город, хорошие болельщики, за этот клуб выступало много известных футболистов: Антон Бобер, Андрей Тихонов, Сергей Корниленко. Со всеми игроками знаком по чемпионату России. Хотел номер "84", но поскольку он оказался занят, взял "8".

Соглашение с 35-летним футболистом заключено по схеме "1+1". Молдавский полузащитник выступал за "Ростов" с 2008 года. В составе желто-синих игрок провел 314 матчей, забил 24 гола. В прошлом сезоне Гацкан провел 38 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

🔥Александр Гацкан: Чувствую в себе силы, чтобы играть и приносить пользу командеhttps://t.co/mzqBXLNuW4 pic.twitter.com/hR2GrYEQEE — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 23, 2019

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