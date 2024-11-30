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Сегодня, 12:35

Игрок «Рубина» Безруков — о пропаже часов Смолова в Казани: «Мы у них только очки забрали в той игре»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубин» Руслан Безруков в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о пропаже часов нападающего «Краснодара» Федора Смолова после матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Ранее о происшествии сообщал «СЭ».

— После матча «Рубин» — «Краснодар» появилась новость, что Смолов потерял часы за 7-8 миллионов рублей.

— Я об этом ничего не знаю, за другими вещами не слежу. Известно, что никто из наших не заходил в раздевалку. Никто из «Рубина» к этому не причастен. Мы у «Краснодара» только очки забрали в той игре.

— Купил бы себе часы, которые стоят 7-8 миллионов рублей?

— Нет, конечно. Мои часы стоят 20 тысяч. И то, когда их покупал, то офигел от цены.

22-летний Безруков в этом сезоне провел 19 матчей и отдал одну голевую передачу.

Руслан Безруков
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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 - : -
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