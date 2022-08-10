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Талаев об уходе Юрана из «Химок»: «Это внутренние разборки»

Агент Талаев считает уход Юрана из «Химок» внутренними разборками
Карен Саркисян
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал информацию об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

Ранее член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков подтвердил уход 53-летнего специалиста.

— Что вы думаете об увольнении Юрана из «Химок»?

— Я думаю, что это их внутренние разборки и они решат сами этот вопрос.

— Что вы думаете о подозрениях Юрана в подкупных матчах?

— Это слухи какие-то. Если есть какие-то факты, тогда их можно уже обсуждать, а когда кто-то там что-то сказал о каких-то играх, тогда это смешно.

— Если это неправда, будет ли Юран подавать в суд на тех, кто сделал такие заявления?

— Это надо у Юрана спросить (смеется). Не про меня так сказали.

— Как вы думаете, справится ли Писарев с должностью главного тренера «Химок»?

— Если Писареву доверили команду, наверное, рассчитывают, что справится. Дай бог, чтобы получилось.

— Можно ли совмещать работу в сборной?

— Ну у нас главный тренер сборной и главный тренер молодежной команды как-то же совмещают должности, поэтому ничего в этом нет, — приводит слова Талаева «Спорт день за днем».

После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-talaev-schitaet-uvolnenie-yurana-iz-khimok-vnutrennimi-razborkami
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