Спиридонов о травме Мозеса: «Для Зиньковского это хороший шанс показать себя»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

«Его отсутствие скажется на команде, потому что он игрок основы. Будем надеяться, что молодой игрок, которому представится шанс занять место Мозеса, возьмет все в свои руки и покажет себя. Для Зиньковского это хороший шанс показать себя. У него будет масса времени, чтобы продемонстрировать свои возможности и встать в состав. Это шанс для российского молодого игрока. Лучше не придумать», — сказал Спиридонов «СЭ».

31-летний нигериец получил повреждение ахиллова сухожилия в игре 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Футболист пропустит около полугода.

В сезоне-2022/23 Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак».