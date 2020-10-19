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Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», выставлена на благотворительный аукцион

08:36
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров в Instagram рассказал о благотворительном аукционе, в котором принял участие форвард Александр Кокорин.

— Друзья! Приглашаю вас поучаствовать в еще одном интереснейшем аукционе, — написал Ребров. — Кокорин забил свой первый мяч за «Спартак». Еще раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче!

А футболку, в которой Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он с радостью передал нашему фонду «Своими глазами», за что ему огромное спасибо!

Итак, наш сегодняшний лот — игровая футболка Кокорина с победного матча «Химки» — «Спартак». Стартовая цена: 10 000 рублей, шаг — 1000 р. Итоги подведем 20 октября в 20:00. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами».

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