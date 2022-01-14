В Италии сообщили, что «Зенит» интересуется форвардом сборной Польши

«Зенит» проявляет интерес к нападающему команды «Нью-Инглэнд Революшн» Адаму Буксе, сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

В прошлом сезоне 25-летний нападающий сыграл в МЛС 32 матча, забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока с американским клубом рассчитан до конца 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Польши в 7 миллионов евро.

На счету Буксы 5 матчей и 5 забитых мячей в составе национальной команды Польши.