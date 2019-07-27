Футболисты "Спартака" вышли на матч с "Тамбовом" в футболках с изображением Черенкова

Футболисты "Спартака" вышли на матч 3-го тура с "Тамбовом" в футболках с изображением Федора Черенкова.

25 июля легендарному футболисту "Спартака" исполнилось бы 60 лет. В этот день семь человек из основного состава "Спартака" (капитан Джикия, вице-капитан Зобнин, экс-капитан Ребров, Джано, Игнатов и Умяров, и Жиго во главе с Олегом Кононовым посетили могилу Черенкова.

На сегодняшний матч РПЛ против «Тамбова» наша команда вышла в майках, посвященных 60-летию легенды красно-белых Фёдора Фёдоровича Черенкова.

Позднее эти майки станут лотами благотворительного аукциона. Вырученные средства будут направлены в фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ». pic.twitter.com/TXt784z474 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 27, 2019

Федор Черенков, которого вы не знали. Часть 3: монастырь, последние дни, памятник на стадионе