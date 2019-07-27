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Футболисты "Спартака" вышли на матч с "Тамбовом" в футболках с изображением Черенкова

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Футболисты "Спартака" вышли на матч 3-го тура с "Тамбовом" в футболках с изображением Федора Черенкова.

25 июля легендарному футболисту "Спартака" исполнилось бы 60 лет. В этот день семь человек из основного состава "Спартака" (капитан Джикия, вице-капитан Зобнин, экс-капитан Ребров, Джано, Игнатов и Умяров, и Жиго во главе с Олегом Кононовым посетили могилу Черенкова.

 

 

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