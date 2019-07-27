Футболисты "Спартака" вышли на матч с "Тамбовом" в футболках с изображением Черенкова

Футболисты "Спартака" вышли на матч 3-го тура с "Тамбовом" в футболках с изображением Федора Черенкова.
25 июля легендарному футболисту "Спартака" исполнилось бы 60 лет. В этот день семь человек из основного состава "Спартака" (капитан Джикия, вице-капитан Зобнин, экс-капитан Ребров, Джано, Игнатов и Умяров, и Жиго во главе с Олегом Кононовым посетили могилу Черенкова.
На сегодняшний матч РПЛ против «Тамбова» наша команда вышла в майках, посвященных 60-летию легенды красно-белых Фёдора Фёдоровича Черенкова.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 27, 2019
Позднее эти майки станут лотами благотворительного аукциона. Вырученные средства будут направлены в фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ». pic.twitter.com/TXt784z474
⏱️ 1⃣ Матч «Тамбов» – «Спартак» начался ✔— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 27, 2019
📍 Прямой эфир:
📺 @matchpremier
💻 https://t.co/QWrH8AZSiB ₽
💻 https://t.co/gya1eU1xW8 ₽#ВпередСпартак 🔴⚪👊 #ТамбовСпартак #Спартак pic.twitter.com/fNe9HRAMhh
Федор Черенков, которого вы не знали. Часть 3: монастырь, последние дни, памятник на стадионе