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Сегодня, 16:03

Тихонов: «ЦСКА и «Спартак» конкурируют друг с другом, а «Зенит» сильнее всех»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на слова форварда красно-белых Александра Соболев, который заявил, что матч между «Спартаком» и ЦСКА принципиальнее, чем встреча с «Зенитом».

— Всегда матчи между ЦСКА и «Спартаком» стояли особняком — это дерби. В наше время всегда стояло так. В данный момент может кто-то считает по-другому. Больше это все разносили журналисты. ЦСКА раньше был не настолько конкурентным, у нас были другие конкуренты — это «Алания» и «Ротор», но эти матчи с ЦСКА всегда стояли особняком. Возможно, поэтому он так и говорит, потому что присутствует ажиотаж перед и после таких матчей, реакция болельщиков. Возможно, так оно и есть.

— Что должно случиться, чтобы матчи между «Спартаком» и «Зенитом» встали на одну ступеньку с дерби?

— Это нужно, чтобы «Спартак» не стал конкурентом ЦСКА или наоборот. В данный момент ЦСКА и «Спартак» конкурируют друг с другом. Ну, а в данный момент «Зенит» сильнее всех. Посмотрим, как это будет дальше выглядеть. Наверное, поэтому Соболев так и говорит.

— Вы испытываете больше удовольствия от победы «Спартак» над ЦСКА или «Зенитом»? Как болельщик.

— Как болельщик я испытываю удовольствие от любой победы. Какая разница над кем? У меня сейчас не такого. Любая победа — это три очка. Где бы я не играл — в «Химках», Самаре я разговаривал с людьми, и главная задача была — обыграть «Спартак». «Спартак» был главным раздражителем. Думаю, на самом деле, так в данный момент и осталось. Все рассматривают «Спартак», как боевую единицу, — сказал Тихонов изданию «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tikhonov-tsska-i-spartak-konkuriruyut-drug-s-drugom-a-zenit-silnee-vsekh
Андрей Тихонов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

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