Футболисты «Ростова» спели в раздевалке после победы над «Уралом»

Игроки «Ростова» всей командой спели в раздевалке после победы над «Уралом» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Ростов» победил в этой встрече благодаря дублю форварда Николая Комличенко и голу Осипенко с пенальти.

Игроки «Ростова» радовались победе под песню группы GALA — «Freed from Desire».